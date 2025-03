Calciomercato.it - Bufera sul presidente della Federazione: trattenuto dalla polizia

Leggi su Calciomercato.it

È accaduto al terminepartita: le immagini amatoriali di un tifoso presente allo stadio stanno facendo il giro del webLe immagini stanno facendo il giro del web e dei social. Una scena che mette in imbarazzo, oltre che in ridicolo ilFedercalcio. Ha perso letteralmente la testa, eppure chi riveste ruoli così importanti dovrebbe riuscire a mantenere sempre il controllo, specialmente in pubblico. Con l’aggravante che ciò è accaduto all’interno di uno stadio.sul(Screen) – Calciomercato.itÈ Fernando Costa il protagonista dello squallore post Bolivia-Uruguay, gara valevole per le qualificazioni sudamericane al Mondiale 2026 e terminata col punteggio di 0-0. Subito dopo l’incontro, il numero unoboliviana si è scagliato contro un gruppo tifoso, non è chiaro se boliviano o uruguaiano.