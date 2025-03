Gamberorosso.it - Budini, pappataci e scendiletto: tutti i fantastici dolci della pasticceria fiorentina

In un momento nel quale l’omologazione sembra prevalere nella proposta di pasticcerie e bakery, con un’invasione di forme modaiole enordici che rende i banchi uguali da Nord a Sud, sembra quasi un miracolo scoprire che, nei canti (gli angoli) e nei chiassi (i vicoli) di una città internazionale come Firenze, si sono conservati – e sono vivi! - i saporilocale, quella che, superati i confini regionali, se non provinciali, non è ancora conosciuta ai più.Memoria e geosinonimiLa varietàsi esprime in un linguaggio antico e colorito, che ci parla di storie, di forme, di scherzi, ma anche di una memoria che, a volte, va preservata con le unghie. Molti deiche elenchiamo – in rigoroso ordine alfabetico – sono anche tipici di altri territori, ma la lingua toscana li ha fatti propri appioppandogli nomi memorabili: si tratta di “geosinonimi”, secondo la definizione del dizionario Treccani “parole di uso regionale che, nelle varie parti del territorio italiano, designano uno stesso oggetto”.