Quifinanza.it - Btp e Ccteu, nuova emissione del Mef: su quali Titoli di Stato conviene investire

Leggi su Quifinanza.it

Il ministero dell’Economia e delle Finanze ha annunciato unadidiper marzo 2025, con un ventaglio di offerte che comprende sia Btp sia. Le aste si aprono il 27 marzo e si chiudono il 1° aprile, con rendimenti che arrivano fino al 4,16% annuo.sono ipiù interessanti tra quelli in asta e sudavvero? Vediamo le caratteristiche di ciascun titolo, le cedole, le scadenze e i possibili vantaggi per chi decide di partecipare.Nuove emissioni di Btp eCon lafinestra di collocamento prevista tra fine marzo e inizio aprile, il Mef mette sul piatto quattro diverse tipologie didi, tra nuove tranche egià in corso di. L’obiettivo è offrire opzioni adatte a diversi profili di investimento, dal più prudente al più dinamico.