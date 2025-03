Ilgiorno.it - Brugola, impiegato licenziato e reintegrato dal giudice. Poi lasciato ancora a casa

Lissone (Monza) –di nuovo. La seconda volta mentre era candidato alle elezioni per la Rsu sotto le insegne della Fim. “Questo è il clima in, il colosso delle viti, al di là di tante belle parole – dice la sindacalista Francesca Melagrana che si occupa dell’azienda –. Un secondo aspirante delegato ha subito la stessa sorte durante la campagna elettorale: fuori”. Il caso professionale di Roberto Guarino, 51 anni,, comincia durante la pandemia. “Sono rimasto con altri 80 colleghi in cassa integrazione a zero ore e senza rotazione per un anno e mezzo – racconta –. Diciotto mesi con lo stipendio al 50%, io ho due figlie, di cui una disabile, l’altra nata da poco in quel periodo”. “I problemi – aggiunge – erano cominciati con l’uso dei permessi garantiti dalla legge 104.