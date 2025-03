Oasport.it - Brugge-De Panne 2025 oggi in tv: orari, altimetria, favoriti. Jonathan Milan prova a lasciare il segno

È uno degli appuntamenti tradizionali del calendario internazionale, una corsa di grande fascino che scalda gli appassionati in vista del grande appuntamento di domenica con la Gand-Wevelgem. Si corre la quarantanovesima edizione della-De, classica di 195,6 chilometri.LA DIRETTA LIVE DELLA-DEDALLE 12.30La gara sembra disegnata per l’arrivo del gruppo compatto e la spettacolare conclusione del duello tra le ruote veloci. Il tracciato non presenta difficoltà degne di nota, bisognerà però essere bravi a gestire le possibili azioni orchestrate dagli attaccanti di giornata e a lanciare nel modo migliore gli sprinter.PERCORSOI 195, 6 chilometri del tracciato della-Denon si discostano dallo schema delle ultime edizioni. Il percorso non presenta difficoltà altimetriche e dopo 66,9 chilometri prevede il passaggio sulla linea d’arrivo per dare il là al primo dei tre giri del circuito finale.