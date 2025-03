Ilnapolista.it - Brignone ha superato pienamente il limite dell’emotività, ora danza sugli sci (CorSera)

Federicaha vinto la terza Coppa del mondo ieri; dopo quella generale e quella in discesa, è arrivato anche il trofeo di Slalom gigante, battendo la rivale neozelandese Alice Robinson.hail, orasciIl Corriere della Sera scrive:La festa di Federicanon finisce più. Passaggi fra le porte come passi disulle nevi calde dell’idaho, diceva di essere arrivata all’ultima sfida con le batterie in riserva. Ma la forza mentale, unita alla classe, l’ha portata ad esultare pochi metri prima del traguardo, «una sensazione mai capitata prima». La terza coppa conquistata ha un valore particolare. Chiude un cerchio e chissà quanti ne può aprire ancora a 34 anni con Milano-cortina l’orizzonte: «Questa Coppa era nei miei sogni ed era forse la più difficile.