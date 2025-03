Ilgiorno.it - Brescia, fulmine sul campanile della chiesa di Corte Franca: fiamme e rete elettrica fuori uso

Leggi su Ilgiorno.it

), 26 marzo 2025 – Paura questo pomeriggio a Colombaro di, quando unha colpito una chiesetta sita in zona periferica, dove spesso ci sono persone a pregare o che arrivano fin qui per una passeggiata, dato che è collocata in area panoramica tra i colliFranciacorta. I fatti sono accaduti in via Gazzoli 18, dove sorge anche un monumento dedicato ai caduti delle due Grandi Guerre. L’area è gestita dal locale Gruppo Ana, l’Associazione degli alpini. “Siamo stati informati dai membri del gruppo Ana che opera in paese – spiega il vicesindaco Lorenzo Olivero – ancora non conosciamo l’entità dei danni”. 20060726 - ROMA - CRO: ESTATE: 6 MORTI PER FULMINI, CONSIGLI CNR PER EVITARLI. Fulmini nel cielo notturno in una immagine d'archivio. Sono sei i morti in Italia a causa dei fulmini nelle ultime due settimane, ed anche il conto dei feriti e' gia' arrivato a sei.