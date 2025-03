Bresciatoday.it - Brescia: bruciamo la vecchia

Vi aspettiamo presso il Centro Parrocchiale Santa Maria in Silva, via Sardegna, 24, 25124,, giovedì 27 marzo 2025 alle ore 20.30.Musica, animazione, cibo e tanto divertimento. Sarà possibile bruciare le proprie paure e ansie (lasciandole in mano alla). L'accensione del rogo.