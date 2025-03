Juventusnews24.com - Bremer a Sky: «Infortunio? Ho iniziato a correre, il recupero sta andando bene. Mi dispiace per Thiago Motta. Tudor mi ha chiesto questo, sul mio rientro…»

di Redazione JuventusNews24Gleison, difensore della Juve, ha parlato a Sky: tutte le dichiarazioni del giocatore bianconeroIl difensore della Juve Gleisonha parlato a Sky Sport per analizzare le sue condizioni, l’esonero die il nuovo arrivo sulla panchina bianconero di.SULL’– «Sono stati mesi difficili, ora sta proseguendo tutto. Ho, manca ancora un po’ ma sta. Anche io vorrei giocare subito, dobbiamo rispettare i tempi. Magari per il Mondiale per Club ci sarò ma non come titolare. Voglio tornare ed esserci sempre, non voglio tornare al J Medical, vado con calma».SU– «Stagione un po’ sfortunata, abbiamo avuto tanti infortuni. Miper, è stato un bravo allenatore per me.