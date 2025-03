Brasile Bolsonaro sarà processato per il tentato golpe L’ex presidente | Cercano di impedire la mia candidatura al voto del 2026

Leggi su Open.online

Jairandrà a processo per ildel 2022. La Corte suprema brasiliana ha accolto all’unanimità la denuncia della Procura generale. Di conseguenza,e altri suoi sette fedelissimi – membri dell’esercito e della polizia – risultano ora imputati nel processo che si celebrerà nei prossimi mesi. «Hanno fretta – ha scrittosui social -. Il caso contro di me procede a una velocità 14 volte superiore a quella» dell’inchiesta del «Mensalão e almeno 10 volte superiore a quella di Lula in Lava Jato. Il motivo? Nonnemmeno più di nasconderlo – affermacapo di Stato -. La stessa stampa riporta apertamente e senza mezzi termini che la motivazione non è legale, ma politica: il tribunale sta cercando di impedirmi di candidarmi alle elezioni» del«in quanto sa che, in una competizione leale, non c’è nessun candidato in grado di battermi».