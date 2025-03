Dayitalianews.com - Brasile, Bolsonaro a processo per tentato colpo di Stato: rischia oltre 40 anni di carcere

La Corte Suprema brasiliana ha deciso all’unanimità di rinviare a giudizio l’ex presidente Jair, accusato di aver orchestrato un piano sovversivo per mantenere il potere dopo la sconfitta elettorale del 2022. La decisione segna un momento storico per il, un Paese che porta ancora le cicatrici della dittatura militare durata dal 1964 al 1985.Le accuse controe il piano per ribaltare le elezioniSecondo l’accusa,sarebbeil capo di una cospirazione volta a invalidare il voto e indire nuove elezioni. Le indagini della polizia federale hanno rivelato che il suo gruppo aveva redatto un decreto segreto per rovesciare il risultato elettorale e, ancora più grave, avrebbe persino pianificato l’assassinio dell’attuale presidente Luiz Inácio Lula da Silva, del vicepresidente Geraldo Alckmin e del giudice della Corte Suprema Alexandre de Moraes.