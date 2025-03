Cataniatoday.it - Brancoli e Mazzantini in visita a Catania, continuano le attività con i ragazzi

Leggi su Cataniatoday.it

Matteo, tecnico della Nazionale Italiana Seven di rugby, è stato inin Sicilia per una giornata di allenamento e monitoraggio riservata ai giovani talenti regionali. La sessione ha coinvolto 20 atleti Under 16. Un'importante occasione di crescita e confronto per i, che.