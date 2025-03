Dilei.it - Bouquet a borsetta, cos’è e perché sceglierlo

I trend nuziali sono in continua evoluzione, e non risparmiano nessun aspetto della cerimonia, inclusi i fiori. Finora molte spose avevano fatto ricadere la propria scelta su dei classicida tenere in mano attraversando la navata, ma dalla prossima primavera lo scenario sembra destinato a cambiare.Secondo gli esperti, infatti, a scalzare le soluzioni più tradizionali saranno i. Ma come si distinguono queste composizioni floreali rispetto a quelle classiche? E per chi sono maggiormente consigliate? Ve lo spieghiamo in questo articolo.ilIl(in inglesepurse) prevede che i fiori non siano direttamente tenuti tra le mani dalla sposa, ma che siano posizionati all’interno di unao in un contenitore simile, come un cestino o un sacchetto.