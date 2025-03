Padovaoggi.it - Bottigliate tra bande rivali: chiusi due negozi

Irregolarità, brutte frequentazioni, rischio per l'incolumità degli avventori e per la collettività. Con questi presupposti di partenza il questore di Padova Marco Odorisio ha disposto la chiusura per 60 giorni di due esercizi commerciali di via Tommaseo. Uno dei due provvedimenti di sospensione.