Metropolitanmagazine.it - Borsa per sopravvivere 72 ore: il piano in caso di guerra nell’Unione Europea

Continuano le gestioni dei piani anticrisi relativi alla possibiledell’Unione. Infatti, negli ultimi giorni si è discusso parecchio delle misure di sicurezza relative ai civili cittadini. Tra le misure più diffuse, per ora si parla della cosiddetta “della resilienza”, che dovrebbe essere a portata di mano di tutti, e dovrebbe permettere diper 72 ore. Tra le primissime misure, oltre a quelle individuali, c’è anche quella relativa ai piani per ampliare il servizio di analisi e intelligence, il Centro unico di analisi dell’intelligence dell’Ue. Si tratta dell’ente che riceve informazioni civili e militari dalle agenzie di spionaggio dei Paesi membri. Inoltre, Bruxelles si occuperà anche di una piattaforma digitale per permettere a cittadini e viaggiatori di essere informati sui rischi e sulle opzioni disponibili indi crisi.