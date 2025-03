Ilfattoquotidiano.it - Borsa italiana, interrogazione Pd al governo: “Rischio di esternalizzazione, autonomia a rischio”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Preoccupazione per il futuro dellae per le possibili ricadute sul sistema finanziario nazionale. La senatrice del Partito Democratico Cristina Tajani ha presentato un’parlamentare per chiedere aldi intervenire sul piano strategico Innovate for Growth 2027, avviato dal gruppo Euronext, proprietario delladi Milano.Secondo Tajani, il piano potrebbe comportare un trasferimento di funzioni verso altre piazze finanziarie europee, mettendo a“l’operatività e l’della”. In particolare, la senatrice evidenzia il pericolo di esternalizzazioni significative, che potrebbero modificare l’assetto attuale e incidere sugli impegni assunti da Euronext al momento dell’acquisizione delladi Milano. “Un altro punto critico è rappresentato dalla prospettata condivisione del personale fra Monte Titoli, altri depositari centrali e società non regolamentate del gruppo”, spiega Tajani, sottolineando inoltre come l’della vigilanza potrebbe “scoraggiare le imprese italiane dall’accesso e dalla permanenza nel mercato dei capitali”.