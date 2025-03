Liberoquotidiano.it - Boom di debiti, i giudici si muovono contro Gualtieri

Roma caput mutui. Mentre il sindaco Robertosperpera 350mila euro per lo show di Michele Serra, il Campidoglio annega in un mare di. È il Titanic che cola a picco mentre l'orchestrina suona sul ponte. A certificare la condizione disperata delle finanze del Comune è la Corte dei Conti del Lazio che, in ripetuti alert, ha imposto all'Amministrazione di invertire la rotta prima di schiantarsil'iceberg del crac. Il limite più evidente dell'Ente, si legge nelle carte dei magistrati, è l'incapacità di generare flussi positivi di cassa. Insomma, al Campidoglio hanno qualche problema con la matematica. Gli uffici hanno calcolato male il quinquennio di riferimento del fondo crediti di dubbia esigibilità (2017-2021 invece di 2018-2022) creando un'illusoria solidità finanziaria che, invece, non esiste.