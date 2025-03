Padovaoggi.it - Boom degli agriturismi padovani: per Pasqua e Pasquetta sarà sold out

Leggi su Padovaoggi.it

Già tutto esaurito in molti dei 215della provincia (85 dei quali nei Colli Euganei, secondo i dati Istat) pere per i ponti del 25 aprile e dell'1 maggio. È la nuova vita del turismo verde, che da dopo il Covid sembra non conoscere battute d’arresto e che, anzi.