Lanazione.it - Book storming 2025, dall’1 al 6 aprile a Sansepolcro torna il festival di CasermArcheologica

Arezzo, 26 marzoal 6ospiterà la 4° edizione deldedicato alla letteratura, all’arte e alla musica, inserito nell’ambito delle tradizionali Fiere di Mezzaquaresima di. Un’iniziativa promossa dache si propone come punto di riferimento per gli amanti della cultura e dell’editoria. Alla quarta edizione, l’evento da quest’anno prende il titolo, il ritmo e la diversità degli appuntamenti in programma infatti fa deluna vera fucina di idee, ed esperienze per pubblici di tutte le età, con incontri, laboratori, concerti che prendono sempre spunto dalle parole di autori e autrici provenienti da varie parti d’Italia tra i quali Paolo Mascheri, Filippo Capobianco, Raffaella Arpiani, Simona Possenti, Chiara Guidoni e Meri Tancredi.