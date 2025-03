Lettera43.it - Bonus Tari 2025, da quando parte lo sconto sulla tassa rifiuti

Nel, a cinque anni dall’introduzione, diventa finalmente operativo il(o ‘’), agevolazione economica che garantirà una riduzione del 25 per cento della spesa per il servizio di gestioneai nuclei familiari in condizione di disagio economico, analogamente a quanto già previsto per i servizi elettrico, gas e acqua. Ecco daloe tutte le cose da sapere., daloIlsul sito di Arera.Ilsocialeera stato introdotto già nel 2019, ma mancavano i decreti attuativi. Il Dpcm del 21 gennaio, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 marzo, ha finalmente definito i principi e i criteri per l’applicazione dell’agevolazione. Ilentra in vigore il 28 marzocon effetto retroattivo dal primo gennaio, garantendo ai beneficiari il riconoscimento dell’agevolazione per l’intero anno fiscale.