Lettera43.it - Bonus nido 2025, circa 60 mila domande nei primi giorni in cui è attiva la piattaforma

A tredall’apertura delleper il, il contributo che copre le rette di asilipubblici e privati oppure forme di assistenza domiciliare per i bambini con gravi patologie croniche, sono state presentate60richieste. L’ha fatto sapere l’Inps fornendo i dati aggiornati alle 14 di martedì 25 marzo. Ilsi può richiedere fino al 31 dicembre sul portale dell’Inps oppure presso gli Istituti di patronato. Levengono accolte secondo l’ordine cronologico di presentazione telematica e nei limiti di spesa annui. Per ilsono stati stanziati 937,8 milioni di euro., a quanto ammonta: gli importi aggiornatiBambino all’asilo(Pixabay).L’importo del contributo, che può essere richiesto dal genitore di un bambino con meno di tre anni residente in Italia, varia in base all’Isee del richiedente e alla data di nascita del figlio.