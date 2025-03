Bonus nidi 2025 Tasciotti | Nuove opportunità per le famiglie

Leggi su Ilfaroonline.it

Fiumicino, 26 marzo– Il prof. Robertoricorda che in tutta Italia è possibile fare domanda per ilNidocome stabilito dalla circolare dell’Inps (leggi qui). “IlNido, – spiega– è un importante sostegno economico che permette alledi coprire le spese per le rette dei servizi per la prima infanzia, sia pubblici che privati, purché accreditati.Il bando per ilNidosarà aperto fino al 31 dicembre. Questo offre alleuna finestra temporale ampia per accedere al contributo, anche per coloro che iscriveranno i propri bambini nei prossimi mesi. Una delle novità più rilevanti di quest’anno – sottolinea– riguarda le modifiche introdotte dalla legge di bilancio. Per lecon bambini nati dal 1° gennaio 2016, il contributo subirà incrementi e diversificazioni basate sulla situazione economica, misurata tramite l’indicatore Isee.