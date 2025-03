Quifinanza.it - Bonus mamme lavoratrici, cosa cambia con il decreto attuativo

La lunga attesa per ildestinato alle madripotrebbe volgere al termine. Dalle stanze del ministero del Lavoro filtrano segnali di movimento: secondo quanto riportato da Il Messaggero, ilche dovrebbe sbloccare il beneficio sarebbe ormai in dirittura d’arrivo. Da gennaio, oltre 360mila destinatarie sono rimaste a mani vuote, nell’ennesima sospensione amministrativa che somiglia più a un esercizio di pazienza che a una politica per la natalità.Nuove regole previste dalla Manovra per l’anno in corsoLa nuova Legge di Bilancio ha previsto un beneficio diverso rispetto al passato: un abbattimento parziale degli oneri contributivi riservato non solo alledipendenti ma anche alle autonome. Il requisito principale è il reddito: solo chi guadagna meno di 40mila euro l’anno potrà accedere allo sconto.