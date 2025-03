Lanotiziagiornale.it - Bonus elettrodomestici, salta lo sconto in fattura: cosa succede ora?

Leggi su Lanotiziagiornale.it

l’emendamento e, di conseguenza, anche loin. Per illa proposta di modifica avanzata durante la discussione del decreto Bollette viene dichiarata inammissibile e così si torna alla norma scritta in manovra e su cui si attende ancun chiarimento – attraverso il decreto attuativo – per capire le modalità di erogazione dellosull’acquisto di.L’emendamento, a firma Silvio Giovine (FdI), è stato dichiarato inammissibile nel corso dell’esame del provvedimento in commissione Attività produttive alla Camera. La proposta prevedeva di introdurre il meccanismo delloinche avrebbe permesso di evitare il click day ed erogare ildirettamente al momento dell’acquisto. Inoltre, veniva prevista anche l’eliminazione al riferimento della classe energetica minima per non penalizzare i produttori italiani.