Lettera43.it - Bonus bollette da 200 euro, quando viene erogato

Leggi su Lettera43.it

Il2025 da 200, destinato alle famiglie con ISEE inferiore ai 25 mila, non saràsubito. E allora,? A chiederselo sono migliaia di italiani che hanno già inoltrato la domanda e che riceveranno l’accredito soltanto nel secondo trimestre dell’anno. È stato il governo a posticipare l’erogazione del contributo, che quindi sarà riconosciuto nei mesi da aprile a giugno a chi ha già presentato l’ISEE. Chi invece non lo ha fatto, vedrà ilaccreditato al primo trimestre successivo utile.Perché il governo ha rinviato l’erogazioneAnche il costo del gas è in calo (Imagoeconomica).Il rinvio è stato deciso a causa di una revisione del decreto finale. Il governo, infatti, ha modificato la durata del sostegno, che rispetto ai sei mesi iniziali previsti è sceso a tre.