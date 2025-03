Internews24.com - Bonny, le parole dell’ex agente: «Giocatore fortissimo, può arrivare ai livelli di Thuram…»

Leggi su Internews24.com

di Redazione, le: «, puòaidi Thuram.» Cosi il procuratore dell’attaccante del ParmaIntervistato dai microfoni di Radio Kiss Kiss, Yvan Le Mee, ‘ex procuratore dell’attaccante del Parma, Ange-Yoan, ha risposto cosi, paragonando il suo ex assistito anche all’attaccante dell’Inter, Marcus Thuram. Le sue:LE- «Da suo ex procuratore, non mi va tanto di parlare dell’attaccante del Parma e preferirei più concentrarmi sui miei assistiti. Posso solo dire che a livello tecnico è un, può essere al livello di Marcus Thuram, può diventare protagonista del calcio italiano, tra qualche anno e con molta applicazione. Come caratteristiche tecniche è più bomber dell’attaccante dell’Inter, devo dire che potenzialmente è pure più forte deldei nerazzurri.