Iltempo.it - Bonelli a Nordio: Lei ha coperto un boia e uno stupratore, come fa a dormire la notte?

(Agenzia Vista) Roma, 26 marzo 2025 “Non ha avuto il coraggio di ricordare le vittime delAlmasri, di coloro che sono stati torturati e assassinati. Non si può nascondere dietro i cavilli giuridici, perlopiù falsi, quelle persone chiedono giustizia. Ha fatto l'avvocato di Almasri e haun, un criminale, uno“, per questo chiediamo le sue dimissioni.fa ad andare tranquillo a?”. Così Angelo(Avs) in Aula alla Camera durante le dichiarazioni di voto sulla mozione di sfiducia al ministro della Giustizia Carlo. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev