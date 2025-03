Ilrestodelcarlino.it - Bologna, investito sulle strisce pedonali in via Molinelli: muore dopo 3 settimane

, 26 marzo 2025 – “Abbiamo appreso con sgomento della morte della persona che era stata investita trefain viada un automobilista che andava a forte velocità”. Ad annunciarlo è il comitato30 che solo sabato aveva manifestato insieme ai residenti, oltre 50 persone, per chiedere un progetto vero di sicurezza stradale in quella zona, definita dai partecipanti “una piccola autostrada”. Era sceso in strada anche il figlio della vittima, Fabio. Aveva riferito che il padre Marco era stato trasferito,due, dalla Rianimazione dell’ospedale Maggiore alla terapia semi-intensiva in stato di incoscienza. Ma purtroppo non ce l’ha fatta. Si tratta del primo morto nella Città 30 e il tratto di via, all’angolo con via Baroni, ha il limite di velocità proprio dei 30 chilometri orari.