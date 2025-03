Thesocialpost.it - Boicottaggio dei supermercati, niente spesa per una settimana. La rivolta dei consumatori che spaventa la grande distribuzione

Stanno facendo il giro del mondo le iniziative, che partono dai social e poi si diffondono nella realtà, le proteste delle persone contro il caro prezzi che invitano aldei. Ne sanno qualcosa, in particolar modo, in Svezia, dove, da lunedì 24 marzo, è iniziata una feroce protesta che punta a disertare iper tutta la. Come racconta il quotidiano britannico Guardian, la questione è diventata un tema nazionale e politico. Secondo le stime dell’agenzia governativa Statistics Sweden, il costo annuale per ladi una famiglia nel Paese – da gennaio 2022 – è salito fino a 30 mila corone, pari a circa 2.763 euro. Come racconta il Corriere, le previsioni prendono come riferimento il pacco del caffè in polvere, che potrebbe presto raggiungere la soglia simbolica delle 100 corone (9,21 euro).