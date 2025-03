Quotidiano.net - Bocciata la proroga delle polizze catastrofali, resta l’obbligo entro il 31 marzo: cosa rischia chi non lo fa

Roma, 262025 – Doccia fredda sulle imprese italiane che devono assicurarsi contro le catastrofi naturali:a sorpresa la proposta di rinviare di sette mesi l'obbligo di stipulare idonee coperture assicurative. Non ha passato il vaglio di ammissibilità della Commissione Attività produttive della Camera l’emendamento di FdI, che proponeva di estendere il termine per la stipula dei contratti a copertura di danni per calamità naturali.dunque il termine ultimo del 31prossimo perché le aziende si mettano in regola. In cinque giorni milioni di aziende dovranno dotarsi di una polizza anti-catastrofale, altrimentino di perdere l'accesso a ogni agevolazione e di incorrere in sanzioni. Una scadenza troppo ravvicinata come hanno più volte sottolineato le associazioni di categoria con Cna e Confindustria in testa che avevano indicato più di un motivo per la