Calciomercato.it - ‘Bocciata’ la difesa a tre: ecco la nuova Juve di Tudor | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

Cosa cambia per la squadra bianconera con l’arrivo dell’allenatore croato: le novità che porterà in campoCome cambierà lantus con Igorin panchina? La domanda tiene banco da quando domenica pomeriggio la società bianconera ha annunciato il ribaltone. Esonerato Motta, dentro l’allenatore croato per provare ad acciuffare il quarto posto nelle ultime nove giornate di campionato.laa tre:ladi(LaPresse) – Calciomercato.itUn mini torneo in cuidovrà provare in tutti i modi a raggiungere il suo obiettivo: ma come inciderà su una squadra apparsa confusa e svuotata nelle ultime due uscite con Thiago Motta? Tante le possibili novità, partendo dall’idea di schierarsi a tre in, un ritorno all’antico per una squadra che sul terzetto difensivo ha costruito i suoi successi più recenti.