Ilfattoquotidiano.it - Bmw Vibrant Vibrations e Design Week, inaugurato il percorso sensoriale al centro di Milano

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sembra di essere sul set di “Downton Abbey”, con il padrone di casa, il conte, che passeggia in cortile. E invece è l’anteprima della presentazione della BMW al Salone del Mobile &. Siamo in via Manzoni, a duecento metri dalla Scala, con un maestoso parco a separare edifici d’epoca: Palazzo Borromeo d’Add, per quattro mesi, sarà la House of BMW 3.0. Alla marca bavarese, non c’è che dire, piacciono un sacco il centrissimo die la settimana del. Il perché lo ha spiegato nell’occasione Massimiliano Di Silvestre, che di BMW Italia è presidente e amministratore delegato: “Per i prossimi quattro mesi vivremo insieme a tutti i nostri stakeholder esperienze di brand caratterizzate dall’unicità. Lanegli ultimi anni ha rappresentato un momento fondamentale della nostra strategia di comunicazione.