Lanazione.it - Blink Mini Pan-Tilt: -40% per la videocamera Wi-Fi su Amazon

Leggi su Lanazione.it

Pan-è la soluzione giusta per la sicurezza domestica: si tratta di una praticaWi-Fi da utilizzare all'interno di casa che, rispetto ai tradizionali modelli di questa categoria, aggiunge la possibilità di sfruttare una visuale a 360° della stanza grazie al comodo sistema di rotazione. L'utente può, quindi, monitorare da remoto la casa, gestendo l'angolazione del sensore direttamente dallo smartphone, dal tablet (tramite le app) o anche tramite Alexa. Sfruttando l'offerta in corso su, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera, è ora possibile acquistare laPan-al prezzo scontato di 23,99 euro. Si tratta del prezzo più basso di sempre per il modello, disponibile sia in versione bianca che in versione nera. Entrambe le varianti sono vendute dae disponibili anche con consegna in un giorno.