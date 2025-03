Movieplayer.it - Black Mirror: l'episodio sequel di USS Callister sarà come Il Ritorno dello Jedi

Leggi su Movieplayer.it

Tra i prossimi episodi dicianche ildi USSe il creatore della serie lo ha paragonato a Star Wars. Il creatore diha svelato perché l'di USSpotrebbe essere paragonato alla saga di Star Wars. Gli episodi ineditishow antologico debutteranno in streaming su Netflix il 10 aprile e, per ora, non sono stati svelati i dettagli della trama della continuazione dell'apprezzata storia a tinte sci-fi. Le anticipazioni suParlando della puntata che continuerà la storia raccontata in USS, il regista Toby Haynes, che ha firmato la nuova puntata di, ha dichiarato a SFX Magazine: "Per il primo ci siamo decisamente lasciati trasportare dall'atmosfera vecchio stile di Star .