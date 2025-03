Black Hawk Down | le differenze tra il film di Ridley Scott e la storia vera

Leggi su Cinefilos.it

: letra ildie laTrent’anni fa, il 3 ottobre 1993, si svolse la battaglia di Mogadiscio. È nota anche come “Battaglia del Mar Nero” dai veterani statunitensi che vi presero parte, o “Giorno dei Rangers” dai somali, ed è stata resa popolare come “”. Otto anni dopo,ha diretto unintitolato proprio, adattamento dell’omonimo libro di Mark Bowden. Questo nome deriva dalla chiamata radio che segue l’abbattimento e la caduta definitiva dell’aereo da guerra statunitense chiamato “”.Veneratodi guerra basato su un vero evento storico,si è poi guadagnato due Oscar, ma sfortunatamente per, non è riuscito a vincere il premio per la miglior regia per la seconda volta consecutiva (era stato nominato l’anno prima per Il Gladiatore).