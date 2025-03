Ilfattoquotidiano.it - Bignami (FdI) accusa De Raho: “Vuoti il sacco dei rapporti con Striano”. La replica: “Calunnia” – Video

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Scontro tra il capogruppo di FdI alla Camera Galeazzoe il parlamentare del M5s Cafiero Dedurante il voto sulla mozione di sfiducia a Carlo Nordio. “Non accettiamo lezioni da chi come l’onorevole Desi sottrae ad essere audito in commissione Antimafia. Onorevole De, si faccia sentire eildei suoicone con quegli ambienti che vuol continuare a proteggere”, è stata l’lanciata dain Aula durante il suo intervento. “Sono andato avanti in tutta la mia vita con impegno e onore per servire lo Stato e i cittadini nella lotta alla criminalità organizzata – hato Dein una nota – non accetto lezioni di etica da nessuno, men che mai dal capogruppo di Fratelli d’Italia, che mi ha rivolto una chiara, non avendo io mai conosciuto Pasqualené avutocon lui.