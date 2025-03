Lapresse.it - Bigliettopoli, assolto Muttoni re dei concerti. Esposito: “Fango per anni”

Leggi su Lapresse.it

E’ statoGiulio, il ‘re dei’ nel Torinese, che era indagato nel casoera il patron della società Set Up Live ed era imputato nel processo: oggi la sentenza, è statoda tutte le accuse tranne per una accusa, caduta in prescrizione. In totale sono 6 le condanne e 7 le assoluzioni.Nel processo era inizialmente imputato anche l’ex parlamentare Pd Stefano, ma la sua posizione è poi stata stralciata. Oggi oggi era in aula: “Sono arrabbiato, la soddisfazione è molto relativa, sono molto contento però perperché so che cosa è costato a lui e a tutti., tanto, i dprodotti rimangono. Sono anche certo che la procura farà appello e come si dice. Faremo anche l’appello”. “Il castello accusatorio è stato completamente smontato” dice“tutte le accuse di corruzione sono cadute”.