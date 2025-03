Oasport.it - Biathlon, Tommaso Giacomel è sbocciato. Può diventare il numero 1 del mondo?

Leggi su Oasport.it

Nel settore maschile, la stagione 2024-25 delpasserà alla storia come quella del congedo di Johannes Bø, che ha inopinatamente deciso di dire addio con un anno di anticipo rispetto ai progetti originari, anteponendo in maniera sacrosanta la famiglia – e una vita “ordinaria” – alle fatiche e agli oneri di quella da atleta.A Oslo c’è stato l’ideale passaggio di consegne al connazionale Sturla Holm Lægreid, da tempo “delfino” del conterraneo, ma ora legittimamente assurto al ruolo di monarca. La domanda è se il suo sarà un regno duraturo, oppure se ci aspetta un periodo di marasma istituzionale. Il ventottenne di Bærum ha margine sul resto del, la classifica generale del massimo circuito è lì a testimoniarlo, ma non da’ la sensazione di essere inattaccabile. Tra chi può accarezzare l’idea di succedergli al trono, un domani o un dopodomani, c’è anche un italiano.