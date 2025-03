Bollicinevip.com - Bianca Guaccero: un nuovo capitolo di felicità

Leggi su Bollicinevip.com

: unditra carriera e vita privataè tornata a far parlare di sé, nelpiù emozionante della sua vita privata. Ospite di “Verissimo”, l’attrice si è lasciata andare a un racconto sincero e, con il sorriso luminoso e quella grinta che l’ha sempre contraddistinta, ha ripercorso le tappe fondamentali della sua carriera, dall’esordio nel cinema fino alle sfide più recenti sul piccolo schermo.Ma al centro della sua intervista non c’era solo il lavoro. Il suo legame con Giovanni Pernice è ormai una realtà che la riempie di. Lo ha raccontato con delicatezza, sottolineando quanto questa relazione le abbia restituito leggerezza e fiducia.un amore che illumina il presenteGiovanni non è solo un compagno, ma una presenza capace di comprenderla nel profondo, un uomo che non si limita a guardarla, ma la vede davvero.