Bernardini De Pace e la moglie del Paperone da 88 milioni: "Doveva sequestrare subito la vincita"

Una storia surreale è quella che vede protagonista una (ex) coppia: si erano sposati il 1° maggio 2007. Lui autotrasportatore di Napoli, lei estetista a domicilio. Matrimonio da cui non avevano avuto figli. Dopo problemi di infedeltà coniugale da parte dell'uomo decidono di avviare, già da qualche mese, la separazione legale. Ma pochi giorni fa il quadro cambia drasticamente: laal Superenalotto dell'uomo di 88di euro fa sì che lo studio legale della donna stia predisponendo un ricorso per chiedere un mantenimento di 5000 euro mensili, o una liquidazione di 44di euro, la metà della. Ne abbiamo parlato con l'avvocato matrimonialista AnnamariaDe.Avvocato, che idea si è fatta della vicenda? «Se le due persone in questione sono davvero in comunione dei beni, larientra nella comunione anche se il biglietto vincente è stato comprato con il denaro di uno solo dei due.