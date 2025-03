Internews24.com - Berenbruch Inter, il mese d’oro del giovane talento nerazzurro: i piani della società per il centrocampista

di Redazione, dal debutto in Champions col Feyenoord, al primo gol in Under 20, ilha vissuto unda favolada sogno per ilThomas, che ha subito una trasformazione incredibile. Ha fatto il suo esordio in Champions League contro il Feyenoord e ha segnato il suo primo gol con la nazionale Under 20. Ildell’ha trascorso un periodo veramente importante per la sua carriera. Di seguito l’analisiGazzetta dello Sport. SULLE ULTIME SETTIMANE DI– «L’ultimo “highlight” l’ha visto calciare col sinistro all’angolino da fuori area.ha punto i pari etàTurchia con un tiro dal limite dell’area. Ha messo a segno la prima rete con l’Under 20 di Corradi per chiudere unstraordinario: un gol nel derby Primavera, un altro in nazionale e i primi sei minuti in Champions League.