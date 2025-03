Inter-news.it - Bento, notte da incubo contro l’Argentina: chi lo voleva all’Inter ora si ricrede

il portiere che in passato era stato accostato, è stato protagonista in negativo della debacle brasiliana, terminata con un umiliante 4-1 in favore dell’albiceleste. Una prestazione che certifica, se ancora ce ne fosse bisogno, quanto il brasiliano non fosse adatto a un salto in un club di primissima fascia.DAL SOGNO EUROPEO ALL’ANONIMATO – C’era chi lo considerava l’erede perfetto di Sommer, addirittura un titolare immediato per l’Inter. Si parlava di lui come di un talento emergente, uno dei migliori portieri brasiliani, pronto a prendersi la scena europea. Eppure l’Inter, con grande lungimiranza, decise di non cedere alle sirene sudamericane e di non partecipare a un’asta che sarebbe stata disastrosa. Alla fine,è finito in Arabia Saudita, all’Al-Nassr, per 18 milioni di euro, una cifra che ora sembra una follia totale.