Ben Affleck vuota il sacco su J Lo | Non è stata una soap opera ma la verità è noiosa

Il divorzio più chiacchierato di Hollywood? Nessun dramma, solo realtà (e forse un po’ di noia)Dopo mesi di speculazioni, Benrompe il silenzio sulla fine della storia con Jennifer Lopez. Nessuno scandalo, nessun tradimento, nessuna scenata da telenovela. Solo la– e, a quanto pare, è meno interessante di quanto si pensasse.La favola che non ha retto la realtà, 52 anni, ha deciso di affrontare l’argomento nel numero di aprile di GQ, spiegando perché ha scelto di partecipare al documentario The Greatest Love Story Never Told, che ripercorre la sua relazione con J.Lo. Una mossa che, secondo i maligni, avrebbe acceso le prime crepe nel matrimonio. “Se avessi accettato di farlo, volevo che fosse onesto e interessante”, ha spiegato l’attore.Ma se il documentario doveva raccontare un amore leggendario, la realtà èben diversa.