Ben Affleck rompe il silenzio sul divorzio da Jennifer Lopez: "Spiegare le ragioni è imbarazzante"

L'attore ha parlato per la prima volta della fine del suo matrimonio con la popstar, di cui si vergogna di rivelare il motivo Benha rotto finalmente ilsulla separazione da, anche se ha tenuto per sé ledella fine del matrimonio. La coppia - che in precedenza era stata fidanzata all'inizio degli anni 2000, prima dire e poi riavviare la loro storia d'amore quasi due decenni dopo - ha divorziato all'inizio di quest'anno dopo due anni di matrimonio. In una recente intervista per il prossimo numero di GQ,ha ammesso che "non c'è nessuno scandalo, nessuna soap opera, nessun intrigo" dietro la rottura con l'attrice e popstar. Qual è la verità dietro la separazione da .