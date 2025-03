Isaechia.it - Ben Affleck rompe il silenzio sul divorzio da Jennifer Lopez: “Parlarne mi mette a disagio, mi fa sentire vulnerabile”

Benha parlato per la prima volta della separazione daavvenuta lo scorso agosto, quando la cantante chiese ildall’attore.L’accordo tra le due star di Hollywoood è entrato in vigore il 21 febbraio suggellando la fine della storia d’amore dei Bennifer, che nel 2021 erano tornati insieme a distanza di vent’anni dalla loro prima relazione, intercorsa dal 2002 al 2004 e terminata a pochi giorni dalle nozze. Successivamente Ben sposò la collegaGarner, con la quale ha avuto tre figli. Mentreconvolò a nozze con Marc Anthony e dal loro matrimonio sono nati due gemelli. Nel 2022 i Bennifer hanno coronato il ritorno di fiamma sposandosi in gran segreto ma, dopo poco, i due hanno deciso di divorziare.Da quel momento sono emerse diverse teorie sulle reali cause della loro rottura.