Ben Affleck e il divorzio da Jennifer Lopez | Imbarazzante ma non una soap opera

Sono trascorsi poco più di tre mesi da quando iltra Benè diventato ufficiale, ma sino a oggi nessuno dei due aveva rilasciato dichiarazioni sulla fine di quella che per molti era una vera e propria fiaba. Inaspettatamente però è stato proprio il riservatissimoa parlare per primo, in un’intervista a GQ in cui sembra avere voluto fare chiarezza su voci e indiscrezioni.Bensulda: «La fama non c’entra»«Ildaè stato. Non è un gioco di colpe, ma parlarne mi mette a disagio. Mi fa sentire vulnerabile», ha ammesso l’attore 52enne alla rivista, smentendo poi chi sosteneva che il matrimonio, durato circa un anno, fosse finito a causa della fama di lei e dell’aspirazione a stare sotto i riflettori.