Ilgiorno.it - Beko, azienda e sindacati distanti: a Cassinetta restano 312 esuberi

di Biandronno (Varese) – Quasi otto ore di confronto, ieri, non sono servite a dirimere tutte le criticità relative alla vertenza, rappresentanti del Governo esi sono ritrovati al Mimit, il ministero delle Imprese e del Made in Italy, a Roma, per un nuovo vertice che, di fatto, ha portato a un piccolo passo in avanti ma non a risolvere il nodo relativo agli. A rischio licenziamento, solo per quanto riguarda, ci sono ancora 312 lavoratori. Nel complessoin Italia più di mille, di cui 290 nelle Marche, tra Fabriano, Melano e Comunanza, 40 a Carinaro (in provincia di Caserta) e 288 a Siena, oltre a 500, nelle funzioni di staff e ricerca, di cui 270 in Lombardia. Si è discusso anche di investimenti futuri. A tal proposito,Europe ha confermato l’intenzione di avviare due progetti per nuovi prodotti premium nei siti die Melano.