Behrami promuove la scelta Tudor | Con lui in allenamento vai oltre le tue possibilità Non farà esperimenti vuole solo…

di Redazione JuventusNews24la: le sue parole sul nuovo allenatore della Juventus che esordirà sulla panchina bianconera sabato contro il GenoaValonè intervenuto a Tuttosport per parlare di, nuovo allenatore della Juventus, che debutterà sulla panchina bianconera sabato contro il Genoa.RETROSCENA UDINE – «Quando arrivò a Udine, il morale della squadra era a terra. Lui ci guardò negli occhi e senza perdere tempo iniziò a motivarci con parole forti, facendoci sentire dei campioni»CARATTERE – «Va dritto al punto, dice le cose come stanno. Non ama i giri di parole e questo ai giocatori piace, perché sanno sempre cosa aspettarsi da lui. Con lui invaile tue. Anzi,addirittura che si litighi un po’, che ci sia un po’ di sano agonismo.