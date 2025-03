Inter-news.it - Bayern Monaco, un big salta l’Inter. Infortunio grave in nazionale

Leggi su Inter-news.it

Un big delsalterà entrambi gli impegni controai quarti di finale di UEFA Champions League. La notizia arriva direttamente dalla Bild in Germania.– Alphonso Davies ha subito un gravissimonell’ultima partita del suo Canada contro gli Stati Uniti. Il calciatore si è fermato ed è stato sostituito dopo appena dodici minuti, ma non ha fatto in tempo ad evitare il peggio. Il terzino aveva fatto già i primi esami in nazionali, poi li ha ripetuti adi Baviera e l’esito è un incubo per Vincent Kompany: rottura del legamento crociato. Davies salterà perciò le gare di UEFA Champions League delcontroe starà fuori per sei mesi. Stagione finita e compromessa per uno dei migliori giocatori della squadra tedesca. Tra i potenziali sostituti Kompany potrà valutare Ito e Raphael Guerreiro.