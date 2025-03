Inter-news.it - Bayern Monaco, non solo Davies! Un altro infortunio prima dell’Inter

Sfortunato il, che si trova a fare i conti con una serie di infortuni non di poco conto, a dieci giorni dal match contro l’Inter. Dopo la notizia su Alphonsoarrivano novità anche su ungiocatore di Vincent Kompany.DOPPIA TEGOLA – Doppia tegola per il, prossimo avversarioper i quarti di finale di Champions League. La pausa per le Nazionali, appena terminata, continua a portare cattive notizie al club tedesco. L’allenatore Vincent Kompany perde anche unimportante giocatore dopo Alphonso. Anche Dayot Upamecano, infatti, si ferma per alcune settimane a causa di un, piovono infortuni: dopoanche Upamecano. Anche lui salterà la gara contro l’Inter?LE CONDIZIONI – L’esito degli esami a cui è stato sottoposto Upamecano ha riscontrato un dei corpi mobili nel ginocchio sinistro.